أسماء أبو اليزيد: "الآنسة فرح "قريبا جدا.. يارب يعجبكم

نشرت الفنانه أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح".

وعلقت "أبو اليزيد"ن قائلة، "(الآنسة فرح) قريبًا جدًا.. الصورة من كواليس يوم تصوير طويل ومرهق بس إن شاء الله النتيجة تعجبكم".

ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا بعد عرض الجزء الأول مؤخرًا على قناة "MBC 4"، ما شجع صناع العمل على الانتهاء من الجزء الثاني سريعًا.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" التي تعمل جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها.

أما والدتها فهي صغيرة في العمر لإنجابها "فرح" في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وتعيش الفنانة أسماء أبو اليزيد حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال جزءه الأول مع الفنان أحمد مجدي، والمخرج أحمد الجندي، حيث انتهت أحداثه عند الحلقة 22، وقصة المسلسل مأخوذة من المسلسل الأمريكي (Jane the virgin).

وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم "الحارث" مع كل من ‏ياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وعمرو ‏عبد الجليل، ومن بطولة محمد نادر في أولى بطولاته.

كما أنها تشارك "أبو اليزيد" في فيلم "كيرة والجن" للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي يرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي "كيرة" وعبدالقادر"الجن" ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.