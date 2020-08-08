أسماء أبو اليزيد تواصل تصوير "الآنسة فرح"

تواصل الفنانة أسماء أبو اليزيد، تصوير مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الجزء الثاني، بمواقع تصوير خارجية.

يأتي ذلك بعد الجزء الأول من العمل الدرامي، الذي عًرض مؤخرا مؤخرا على قناة ‎ MBC 4، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير ‎ Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.