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أسماء أبو اليزيد عن مشاركتها في "الحارث": متحمسة أشوفه

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أحمد حسين صوان
12:26 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في فيلم "الحارث"، كضيفة شرف، والمُقرر طرحه في دور العرض وعبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وحرصت "أبو اليزيد" على الترويج للفيلم، من خلال نشر البرومو الدعائي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها، بقولها: "تشرفت بوجودي ضيفة في فيلم الحارث و متحمسة جداً أشوفه.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم و يارب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم".

ينتمي فيلم "الحارث" لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي ‏خلال الفترة القليلة المقبلة.

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