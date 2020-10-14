محافظ المنيا يكشف تفاصيل حريق "أبو هلال": إصابة 11 ولا وفيات

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن حادث تسريب الغاز الذى وقع بحى أبو هلال جنوب مدينة المنيا ترتب عليه نشوب حريق أدى إلى انهيار جزئي في بعض المنازل.

وأكد المحافظ إخلاء المنازل على وجه السرعة والتعامل مع الحادث، "لا يوجد وفيات ولم يصب إلا 11 مواطنًا".

وأضاف "القاضي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحريق ناتج عن تسريب غاز وليس انفجار أسطوانة بوتاجاز، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والإدارة الهندسية، لترميم المنازل المتضررة.

وتابع: "وفرنا مساكن للمواطنين الذين تم إخلائهم ووقع انهيار جزئي للمنازل التى كانوا يسكنون بها".

وفي سياق آخر، أكد المحافظ أن تخفيضات مخالفات البناء تتراوح الآن ما بين 55 إلى 60%، مشيرًا إلى أنه استجاب لبعض المواطنين الذين يسكنون في مناطق متآخمة للمدن ممن اشتكوا من ارتفاع اسعار التصالح، وقام بتخفيض الأسعار لهم.

وكان محافظ المنيا، قد وجه في وقت سابق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المحافظة العام، موجهًا الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وكلف اللواء أسامة القاضي، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع كلية الهندسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف على سبب انهيار المنزل، مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة؛ تحسبا لأي طوارئ، وحفاظا على سلامة وحياة قاطنيها.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وفرض كردونا أمنيا، وجار رفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.