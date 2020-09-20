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زوجة رامي عياش تهنئه بكليب "أنا ثائر"

كتب:

ياسمين محمود
06:40 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
رامي عياش

رامي عياش

هنأت داليدا عياش زوجها رامي عياش بكليبة الجديد "أنا ثائر" والذي يتناول الأحداث الأخيرة في لبنان من بينها تفجيرات مرفأ بيروت.

وكتبت داليدا عبر تويتر "حبيبي انت فخري. هالغنية رافَقتك فيها بكل تفاصيلها بالاستديو.‏ ما في حدا بيسمع هالغنية اللا ما يحس بكل إم خافت عولادها او بكيِت علين‏شكرا لانك لما منفقد ايماننا ببلدنا بتعلّمنا انو الأمل كبير وما لازم نستسلم. ‏حبيبي الله يوفقك بكل شي بتعملو لأنو دايما نابع من قلبك".

طرح المطرب رامي عياش كليبه الجديد "أنا ثائر"، الذي يرصد معاناه الشعب اللبناني، من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، توزيع داني حلو، وإخرج الكليب أنطوني يوسف.

وكتب عياش عبر تويتر: "بكل فخر أعلن عن عمل فيه من الحب الكتير والوجع الكتير والأمل الكتير.. أنا ثائر"كما وجه عياش، الشكر للفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي قامت بالأداء التمثيلي في الكليب، "حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك".

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