فيديو.. رامي عياش يطرح "أنا ثائر" بمشاركة كارمن لبس

طرح المطرب رامي عياش كليبه الجديد "أنا ثائر"، الذي يرصد معاناه الشعب اللبناني، من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، توزيع داني حلو، وإخرج الكليب أنطوني يوسف.

وكتب عياش عبر تويتر: "بكل فخر أعلن عن عمل فيه من الحب الكتير والوجع الكتير والأمل الكتير.. أنا ثائر"

كما وجه عياش، الشكر للفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي قامت بالاداء التمثيلي في الكليب، "حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك"