رامي عياش يستضيف الفريق الطبي المعالج لزوجته داليدا

استضاف المطرب اللبناني، رامي عياش، الفريق الطبي الذي باشر معالجة زوجته داليدا بعد تعرضها لإصابات جراء أحداث انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت المطرب اللبناني، "فخور كتير بلقاء الجسم الطبي يللي اهتم بزوجتي داليدا وكتير من الجرحى بعد إصابتهم بالانفجار، حبيت أشكرهم واعبر عن تقديري لهم.. الجسم الطبي في كل البلدان هو خط الدفاع الأول عن الناس، بِخاطروا بحياتهم كرمال غيرهم.. الله يحميهم وين ما كانوا".

وأُصيبت داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وتداول عدد من محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش،‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت،‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".