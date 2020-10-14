محافظ الإسكندرية ينتقل لموقع الهبوط الأرضي بشارع 45

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لموقع الهبوط الأرضي بشارع 45 بنطاق حي المنتزة أول، منذ قليل، وأصدر تعليمات لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الهبوط ورفع درجة الاستعداد القصوى .

واستدعى المحافظ مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على أسبابه.