"الصحة" تسجل أقل معدل وفيات يومي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 6 حالات جديدة.

ويعتبر الأربعاء، هو أقل معدل وفيات تسجله وزارة الصحة منذ قرابة الـ 7 أشهر من انتشار جائحة كوورنا.

وبدوره قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن معدلات الوفاة في مصر معقولة للغاية، وكذلك عدد الإصابات مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدا أن الوضع الوبائي لدينا مطمئن.

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن معدل الوفاة والإصابات جيد ولكن يجب الحذر، ففيروس كورونا ليس له أمان، ولحين ظهور اللقاح يجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، فجميعنا نرى ما تمر به الدول الأوروبية من الدخول في الموجة الثانية للفيروس ومضاعفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و 6077 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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