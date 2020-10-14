تعليم كفر الشيخ: قرار إغلاق مدرسة المصابين بكورونا في يد "الصحة"

قالت الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن إحدى مدارس التعليم الأساسي بالمحافظة، شهدت إصابة 5 مدرسين بفيروس كورونا، توفي أحدهم متأثًا بإصابته، مشيرة إلى إيقاف مجموعات التقوية بالمدرسة.

وأضافت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن باقي حالات المصابين بالمدرسة مستقرة، وتقرر تطهير المدرسة استعدادا لاستقبال الطلاب يوم السبت المقبل، موضحة أن المدرسة استعانت بـ 4 كواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب والعاملين والزوار.

وأكدت متابعة الطلاب الذين تلقوا مجموعات تقوية بالمدرسة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة،لافتة إلى أن المدرسة تضم 1500 طالب، وأن قرار فتح المدرسة يوم السبت المقبل يخص وزارة الصحة وحدها.

وتابعت: "المدارس مزينه بألوان مختلفة تماما علشان تدي بهجة في نفوس الطلاب، وإحنا كمديرية التعليم في المحافظة عملنا على تطوير المدارس وجعلها أكثر بهجة للطلاب، وكفر الشيخ أغلقت 1600 مركز تعليمي في المحافظة، والحملات مستمرة لغلق مراكز الدروس".

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء تؤكد إصابة أحد المعلمين بمدرسة أحمد نصر الله، الإعدادية بنين التابعة لمدينة فوه، بفيروس كورونا، خلال مجموعات تقوية، الأمر الذي أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة شهدت إصابة إثنين من المعلمين، خلال مجموعات التقوية، مضيفة أنه جرى فحص الطلاب الذين حضروا المجموعات، بعد اكتشاف إصابة المعلمين بالفيروس، وجرى عزلهم منزليا مع متابعتهم، وأن نحو 5 معلمين أصيبوا بحالات اشتباه بكورونا، وتم عزلهم منزليا، حفاظا على صحتهم ومن حولهم.

وأوضحت أنه يجري اتخاذ الإجراءات الوقائية بجميع المدارس، قبل دخول الطلاب، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال المجموعات، والالتزام بعدد معين، وتوزيع الطلاب في المدارس التي اكتشفت حالات اشتباه بها، على فصول أخرى، وسيجرى إغلاقها اذا استدعى الأمر ذلك، وفقا لتوجيهات مديرية الصحة.