نقيب المعلمين: أولوياتى في مجلس الشيوخ العناية بالمعلم وتحسين أوضاعه

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن اختيار رئيس الجمهورية له كعضو فى مجلس الشيوخ، شرف كبير وثقة كبيرة من القيادة السياسية، مؤكداً أنه دلالة على حرص القيادة السياسية على وجود صوت المعلمين، ومن يتحدث باسمهم في البرلمان.

وأضاف «الزناتى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «العناية بالمعلم وتحسين أوضاعه ستكون أهم أولوياتى فى المجلس وملف تحسين مرتبات وأوضاع المدرسين أمام الرئيس ينظره بنفسه وفقاً لإمكانيات الدولة».

وتابع: «لدينا ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون معلم، يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسى ويقفون خلف القيادة السياسية فى بناء مصر الحديثة، خصوصاً أن تكليفاته الأخيرة للحكومة بشأن المعلمين أثلجت صدور أكثر من مليون معلم ومعلمة يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، وجيش المعرفة».

وأكد «الزناتى» أن الدولة شهدت على مدار 6 سنوات ماضية إنجازات ضخمة تشبه الإعجاز، فى مختلف مجالات التنمية، ومشاريع الإسكان الاجتماعى والرعاية الصحية وآلاف المصانع والمدن الجديدة والتنمية الزراعية فى مشروع المليون فدان، وغيرها من المشاريع الضخمة لا ينكرها إلا جاحد.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يتم تشكيله من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.