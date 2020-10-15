أحمد عبدالعزيز ناعيا محمود ياسين: ستظل آثاره الفنية متواجدة ومؤثرة

قدم الفنان أحمد عبدالعزيز، التعازي إلى أسرة الفنان والراحل الكبير محمود ياسين، فذكر أن "ياسين"، رحل بجسده ولكن أثره الطويل في الفن المصري، سيظل موجودا ومؤثرا، كما أن الراحل قدم كلاسيكيات في المسرح المصري وعكس الجانب الوطني الجميل.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن الفنان الراحل انتفض للتعبير عن نصر حرب أكتوبر في مسرحية "حدث في أكتوبر" المواكبة والتي تم عرضها في سبتمبر.

وأشار إلى أن أفلام محمود ياسين تعكس رقيه الدائم ورغبته في تقديم فن راق، مفتخرا بالعمل معه في مسلسل "سوق العصر" وفي فيلم "العملية 42"، قائلا "كنت شابا صغيرا في هذا الوقت وتعلمت منه دماثة الخلق وأتذكر تشجيعه لي رغم أني كنت صغير السن، ورأيت الجانب الإنساني له والذي كان يتأكد لي على طوال الوقت في كل لقاء معه".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي". وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".