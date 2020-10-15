بشرى: نعزي أنفسنا في محمود ياسين فجيل الأبيض والأسود لن يتكرر

قدمت الفنانة بشرى، خالص التعازي، في وفاة الفنان محمود ياسين، قائلة "نعزي أنفسنا والشعب العربي والشعب المصري وأسرة الفنان الراحل محمود ياسين".

وأشارت بشرى، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنها حزينة منذ صباح الأمس، وتتذكر من الصباح أيام التصوير بينها وبين الفنان الراحل في فيلم "جدو حبيبي".

وأضافت أن صوت "ياسين"، كان مميزا جدا وبصمة لن تتكرر، مضيفة: "كان ليا الشرف بأن أكون آخر بطلات أفلامه"، داعية الجميع بأن يدعو له بالرحمة لتقديمه أدوراً رومانسية وكوميدية.

وأشارت بشرى، إلى أن مصر ولادة وستخرج أشخاصا متميزة ومواهب منفردة، لكن الزمن تغير والهدوء الذي كان يميز الماضي لم يعد موجودا حاليا، ولم يعد هناك مجال للتفكر والفلسفة لكن جيل الأبيض والأسود لن يتكرر، لذا نعزي أنفسنا عدة مرات.

وأكدت بشرى أن الفنان الراحل قامة إذاعية وسينمائية وتلفزيونية ورب أسرة استطاع أن يحقق هذا التوازن الصعب ليضرب نموذجا للرجل المصري كما ينبغي أن يكون، ويحترم مهنته لأنه يعرف قدرتها على تغيير حياة البشر.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي". وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".