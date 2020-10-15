سامح سعد: مصر لديها إمكانات عظيمة للغاية تأخذنا لمصاف الدول المتقدمة

قال الدكتور سامح سعد، أستاذ الفيزياء الحيوية، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في مجال البحث العلمي، إنه لا مناص من استخدام العلم والبحث العلمي لتحقيق التقدم لشعوبنا.

وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية فضائية "cbc"، أن البحث العلمي ليس حكرا على طبقة معينة، ومصر لديها إمكانات عظيمة للغاية تأخذنا لمصاف الدول المتقدمة.

وأكد "سعد"، على أن العلم قضية أساسية لأي مجتمع يريد أخذ مكانه بين الأمم وهذا واضح في القيادة السياسية التي تدعم العلم.

ووجه الشكر إلى الفريق العلمي الذي ساعده للفوز بالجائزة وأسرته وأولاده ووالداته، موضحًا أن لديه 9 أخوات وهو أولهم، بينما الفنان عمرو سعد ترتيبه الرابع في الأسرة وأحمد سعد ترتيبه السادس ويسبقه أخت وتلحقه أخت، معتبرًا أن ذلك يفسر شخصيته العاطفة أكثر لديه.