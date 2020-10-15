رانيا محمود ياسين عن والدها: كان عقلا وأخلاقا تمشي على الأرض

قدمت رانيا محمود ياسين كريمة الفنان الراحل محمود ياسين، شكرها لمن واسوها في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا أمس.

وقالت "رانيا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"،: "أنا عارفة أنه كان غالي على كل الناس وأحبابه كتير جدا في الوطن العربي وجمهوره كبير وأنا بشكركم جدا جدا جدا".

وعلقت نجلة الفنان محمود ياسين على صورة لها في طفولتها مع والدها: "أنا بابا مرتبطة بيه وبيدلعني على طول والصورة دي أنا بحبها قوي لأنه كان بيحب يأكلني وأنا صغيرة بالرغم أنه كان في الفترة دي فتى الشاشة الأول ونجم مصر الأول وكل أفلام السينما قايمة عليه إلا أنه كان دايمًا بيدينا من وقته لدلعنا ومداعبتنا".

وأضافت: "فاكرة في المرحلة السنية دي كمان كان عندي مشكلة في الواجب المدرسي وموضوع تعبير مش عارفة اعمله وعايزة أنام ومش قادرة وهو كان بيصور وكان بيقولي سيبي لي الحاجة اللي أنتي عايزاها وهترجعي تلاقيها معمولة وأنا استغرب جدا وألاقي ماما بتقولي ده رجع من الشغل الساعة 5 الصبح ومنمش غير لما خلص لك ده".

وأضافت: "كان بيكلمني من الاستديو لأنه مكنش فيه موبايل وكان يقولي عايزة حاجة أقوله أه عندي مشكلة ويقولي ابعتي لي الواجب مع السواق وأنا هعملهولك وكان بيعمله في البريك وكان بيكتب لي الشرح ويقولي أقريه ولما تقريه هتلاقيني شارح لك كل كلمة".

وتابعت: "بعد كده لما كبرت كنت بذاكر بالليل كان يقولي أنتي ماشية عكس الكون نامي وبعدين قومي ذاكري وأنا مش قلقان عليكي ولما نجحت في الثانوية كان يقولي أنتي رافعة راسي وكان دايمًا يقول لنا أنتي رافعة رأسي".

واستطردت باكية: "أنا راح مني حاجة كبيرة أكبر من أني أجيب سيرتها ومش عارفة أقول إيه ومش لاقية حاجة أقولها وأحنا فخورين جدا بيه ورافعين رأسنا وأنا بقول طول عمري رافعة رأسي وكمان برفع رأسي النهاردة لأنك سايب لنا تركة من حب الناس والاحترام" واصفًة والدها الراحل بقولها: "أبويا كان بيجمع بين عقل وأخلاق تمشي على الأرض".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".