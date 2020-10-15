عمرو محمود ياسين عن والده: قام بدوره وحان الوقت ليرتاح

قدم الفنان عمرو محمود ياسين خالص عزائه لكل محبي والده الفنان الراحل في الوطن العربي.

وقال "عمرو ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد مرتين خلال الشهر الماضي وتعافى من المرة الأولى، ولكنه أصيب بانتكاسة وأصيب مرة أخرى، مشيرًا أنهم تأكدوا من عدم إصابته بفيروس كورونا ولكن الأطباء أخبروهم أن إصابته بالتهاب رئة في هذه المرحلة أخطر من فيروس كورونا.

وأشار أن الراحل بدأ يتماثل للشفاء ووصل لمرحلة طيبة "لكن في يوم وليلة بعد ما روحت له المستشفى وكلم مكالمات لكل الأسرة وبعد يومين لقيت الحالة اتدهورت واتضطروا يحطوه على جهاز التنفس الصناعي والضغط نزل ومعرفوش يرفعوه بالأدوية والنبض ضعف ولما روحت المستشفى عرفت انه بيحتضر".

وأوضح أن والده قام بدوره كفنان وكأب بشكل استثنائي وأنهم فخورون به وأنه حان الوقت ليرتاح وينتقل لجوار ربه، مشيرًا أن الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بساحة مسجد الشرطة وسيوارى الثرى بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي". وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".