"الإفتاء" تجيب: ما حكم ضرب الأبناء في الإسلام؟

تعددت وقائع العنف ضد الأبناء خلال الفترة الماضية، لحد وصل إلى الهروب من المنزل خشية قسوة الأباء، أخره كانت فتاة الأسكندرية التي هربت من منزلها بسبب خلافات عائلية مع والديها، حسبما أكدت الفتاة بأنها تركت المنزل بسبب ضربها بعصاية خشبية بعدما رفضت الذهاب إلى التدريبات بالنادي الأوليمبي.

وعن العنف ضد الأطفال والأبناء، قالت دار الإفتاء، إن الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].

وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به؛ فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم، وَالمَرْأةِ" رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في "رياض الصالحين".

الإفتاء: الأطفال أولى الناس بالرحمة في مراحل عمرهم المختلفة

وأضافت دار الافتاء، أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة، لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو.

وذكرت أن الشرع حض أيضًا على الرفق، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله، فقال: "إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه"، رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.

وأفادت أن الإسلام دين العلم، فهو يدعو دائمًا إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، ولا يخفى أن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس، معللين ذلك بأن اعتماد "الضرب" وسيلة في التربية عادةً ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقب، فينظر لِمَن ضربه نظرة الحقد والكراهية، والعملية التعليمية يجب أن تقوم على التفاهم والحوار، ويجب على القائمين عليها أن يسلكوا السبل التربوية النافعة التي تُنجحها.

وأشارت إلى أن التعليم يهدف إلى نقل الخبرة والمعلومات والمناهج الدراسية من المدرس إلى الطفل، ويجب أن يتم ذلك في جو من التفاهم، وحسب قواعد التربية الصحيحة الخالية من الأذى والبغض والكراهية، ولا يجوز أن تكون العلاقة بينهما علاقة خوف، بل يجب أن تكون قائمة على المودة والحب والاحترام، فلا يجوز اللجوء لضرب الطفل مع وجود البدائل التربوية النافعة للتوجيه والتقويم.

فعن أم المؤمنين عائشة قالت: "مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، إِلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيلَ منه شيءٌ قطّ فينتقم من صاحبه، إلاّ أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم"، أخرجه مسلم.

وذكرت الإفتاء، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب، لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذٍ من باب التربية والترويض لا العقاب.

وأشارت الإفتاء، إلى أنه على ذلك يُحمَل الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين"، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدني، بل إن وُجِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.

أسامة الأزهري: ضرب الأولاد جريمة والتعامل الأسري مبني على المحبة

ومن جانبه، أكد الداعية الإسلامي، الدكتور أسامة الأزهرى، أن ضرب الأولاد جريمة، مشدداً على ضرورة مراعاة مشاعر الطفل، وعدم تعنيفهم.

وأضاف أن فلسفة التعامل الأسرى على مدى العصور فى مصر مبنى على المحبة ما جعل الطفل يستوعب العقاب، أما الآن تحولت العلاقة إلى عبء، ويتعامل مع الطفل بمنتهى نفاذ الصبر، وليس لديه صبر، والتخلص من الطفل فى إلهاءه، مؤكدًا أن الأب المرهق فى العمل طوال الأسبوع حول علاقة الأسرة والأمومة من الحب إلى العبء، ولا أحد يستطيع العطاء النفسى.

وتابع الأزهري، أن حب الأسرة للطفل تحول إلى تهميشه، ما جعل الطفل يلجأ لزملائه ليتشبع منهم بدلا من التشبع من أسرته، التى تهمله، ولا تجالسه، ولا تسأله بل تعنفه وتقهره، ولا تستوعبه، ما يجعل الأولاد يهربون إلى خارج البيت من أسرة منشغلة ولا تعطيه حاجاته الإنسانية.

وأوضح الأزهرى، أن الأسر تتعامل مع البنت على أسس ثقافة أنها لا تستحق كثير من الأمور، وممنوع عنها الترفيه، لافتا إلى الميراث النبوى فى تدليل الأولاد وتقبيلهم واللعب معهم، وضرورة المساواة بين الأولاد مع اتفاق أو اختلاف النوع، بقبولهم وإشعارهم بالاهتمام، مشيرا إلى خطورة الضغط النفسى الذى تتعرض له الفتاة داخل وخارج الأسرة، وخاصة خارج البيت، محذرا من كبت وتوبيخ وضرب الأولاد والبنات.