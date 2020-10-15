الملا عن دعم الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل: زاد بمعدل قياسي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المحفزات التى وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالى 3ر11 مليون وحدة سكنية حالياً، وأن المشروع يتوسع بقوة ويضم مناطقاً جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز مما يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلى.

لأول مرة بأبوالنمرس 50 ألف عميل جديد على موعد للاستفادة بخدمات توصيل الغاز

وأضاف الملا -فى إطار متابعته المستمرة لموقف العمل بالمشروع -أنه فى إطار تطبيق سياسة الدولة وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإضافة مناطق جديدة، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ممثلة فى شركة تاون جاس بتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعى إليها، كما تم تقسيم منطقة أبو النمرس إلى 18 قطاعاً بإجمالى 50 ألف عميل، وذلك بالقطاعات التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم ملاحظة زيادة أعداد المتعاقدين فى المنطقة مستفيدين من القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة فى مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للمناطق إذ أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبوالنمرس والتى بها شبكات صرف صحى حكومى كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاعين بإجمالى 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة .

وأشار مهندس محمد قنديل رئيس تاون جاس إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بنسبه 90% بإجمالى أطوال 27 كم للمرحلة الأولى، كما تم تنفيذ خطوط الخدمة لـ 2000 عقار وتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية لـ 5000 وحدة سكنية بمنطقة أبوالنمرس وجارى استكمال الأعمال حتى انتهاء توصيل المنطقة بالكامل.