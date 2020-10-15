تخريج 1501 طالب من أكاديمية الشرطة بينهم 51 وافدا بنسبة نجاح 99.6%

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إنَّه يتواجد بين طلاب كلية الشرطة 198 طالبًا وافدًا من دولتي فلسطين وتشاد، و19 طالبًا بنظام العامين الدراسيين بالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال كلمته بحفل تخرج طلاب كلية الشرطة، أنَّه يتمّ تخريج اليوم 1501 من طلاب كلية الشرطة من بينهم 51 طالبًا وافدًا من دول فلسطين والصومال وتشاد بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 595 من طلاب كلية الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100% من بينهم 133 طالبًا حصلوا على درجة الماجستير في القانون بينهم 13 طالبًا بتقدير امتياز و113 طالبًا بتقدير جيد جدًا و7 طلاب بتقدير جيد.

واستكمل رئيس أكاديمية الشرطة، أنَّه يتمّ تخريج اليوم 197 طالبًا وطالبة من الطلاب المتخصصين بنسبة نجاح 100%.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا توا ضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء وقيادات الدولة والشخصيات العامة، وأهالي الخريجين.