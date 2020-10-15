رئيس أكاديمية الشرطة: دربنا 343 ضابطا من 41 دولة أفريقية

قال اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنّ مركز بحوث الشرطة درّب 343 من الكوادر الشرطية من 41 دولة أفريقية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأضاف إبراهيم، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كلية التدريب والتنمية درّبت 3625 ضابطًا من مختلف رتب الوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني، لافتًا إلى أنّ إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بذلت جهدا غير مسبوق في مجال تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات وضبط قضايا المخدرات.

ووجّه مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، رسالة للخريجين، قائلًا: "أبنائي الخريجين، لقد حباكم الله بحمل رسالة من أقدس الرسالات، ألا وهي تحقيق الأمن لمصر الغالية، كونوا أوفياء للوطن وحرسا لأمنه بكل العطاء والتضحية، وتذكروا دومًا من سبقوكم وبذلوا دمائهم فداء لوطنهم ووفاء لعهدهم، وسطروا أعظم معاني الوطنية فأعزهم الله وأكبرهم الوطن".

كما وجّه إبراهيم، الشكر للمؤسسات التي ساعدت أكاديمية الشرطة، ومنها القوات المسلحة والكليات العسكرية ووزارة الخارجية وقضاء مصر، وأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة والجامعات المصرية، وقطاعات وزارة الداخلية، مقدمًا الشكر والتقدير لقيادات الأكاديمية السابقين والقيادات والضباط والأفراد والعاملين في الأكاديمية بسبب جهودهم النبيلة.

ووجّه مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "سوف تمضي خطاكم الحكيمة الرشيدة بإذن الله، وتجدد معها طاقة الدفع الهائلة التي أصبحت حاضرة بإنجاز الأهداف الوطنية الطموحة، وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، إنّه نعم المولى ونعم النصير".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.