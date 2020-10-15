إقالة وإيقاف مسؤولين صحيين صينيين بسبب إصابات كورونا الأخيرة

قررت اللجنة الوطنية للصحة في الصين (وزارة الصحة) إيقاف "سوي تشن هوا" مدير لجنة الصحة بمدينة "تشينغداو" بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين عن العمل، وإقالة مدير مستشفى الصدر هناك، في أعقاب ظهور حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المدينة.

وذكرت اللجنة -في بيان اليوم أن رئيس مستشفى تشينغداو للأمراض الصدرية "دنغ كاي" تمت إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق، حيث إن حالات الإصابة المحلية الأخيرة مرتبطة بالمستشفى الذي يستقبل حالات الإصابة الوافدة من الخارج.وظهر فيروس كورونا مرة أخرى في مدينة "تشينغداو" مؤخرا، حيث تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 حتى الساعات الـ 24 الماضية مرتبطة بالمستشفى.