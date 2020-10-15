أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 بـ838 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب استقرار وُصف "بالمؤقت"، إذ سجّل الذهب عيار 24 اليوم محليًا نحو 958 جنيهًا، مقابل 960 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 838 جنيهًا، وعيار 18 نحو 718 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.709 جنيه.

وكانت مؤسسة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، برئاسة حامد رجب، أعدت تقريرًا أسبوعيًا، حصلت "الوطن" على نسخة منها عن تأثير الانتخابات الأمريكية على سوق الذهب العالمي.

وتوقع التقرير أنَّ تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، مضيفًا أنَّ السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام يصاحبه كثير من الأحداث، على رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

وأكّدت "سبائك الكويت"، أنَّ الطلب على الملاذات الآمنة من الأصول يرتبط بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب الانتخابات الأمريكية، وهذا العام متوقع أن تكون مصحوبة بكثير من العوامل التي ستقود إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، مثل تأخير إعلان النتائج، وهذا ستسهم فيه توقعات بزيادة عدد الأمريكيين الذين يصوتون عبر البريد بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، كما أنّ الانتخابات ربما تشهد كثيرًا من الجدل حول النتائج.

وأوضحت أنَّ التوقعات ترفع مخاوف المستثمرين من تذبذب عالٍ في الأسواق، ما يزيد الطلب على التحوط والاحتماء بالملاذات الآمنة.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2.070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.

وارتبطت هذه الارتفاعات بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام، ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر الماضي متزامنة مع تراجعات الأسهم الأمريكية، وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأسهر خلال شهر سبتمبر، ثم عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1.900 دولار للأونصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.