محافظ مطروح: توريد تقاوي القمح للمزارعين بخصم 50%

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوي القمح والشعير لمزارعى المحافظة بنسبة تخفيض 50% تيسيرا عليهم ودعمًا للتنمية الزراعية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ، في تصريح له، اليوم، مديرية الزراعة إلى الإعلان عن توافر كميات التقاوى وسبل الحصول عليها مع التيسير على المزارعين وفقًا للضوابط المحددة، استعدادا للموسم الزراعى القادم.

وقال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن المديرية تسلمت 100 طن تقاوى شعير وجارى استلام 50 طن أخرى بسعر مدعم 105 جنيه، وجارى استلام 100 طن تقاوى قمح بسعر مدعم 125 جنيه، وأضاف أنه سيتم توزيع كميات التقاوى المدعمة من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة بكل قرية أو مدينة، لافتًا إلى أن المستهدف هذا العام هو زراعة 250 ألف فدان شعير، و30 ألف فدان القمح.