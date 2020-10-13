محافظ الشرقية يجري زيارة مفاجئة لمنيا القمح ويوجّه بحل مشكلات الأهالي

فوجئ أهالي قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بزيارة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونشرت الصفحة الرسمية للمحافظة عبر صفحتها على فيس بوك، فيديو مختصر من زيارة المحافظ التي أجراها الليلة الماضية.

والتقى المحافظ أهالي القرية واستمع لمشاكلاتهم على الطبيعة، موجّها رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالاهتمام بأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع، والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على مشكلات الصرف الصحي بالقرية، ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أنّ الدولة لا تدخر جهدا في سبيل الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار خطة الدولة وطبقا للاعتمادات المالية المتاحة.

كما وجّه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء، وتزويدها بكشافات إنارة حفاظا على أمن وسلامة المواطن.

وتلبيه لرغبة أهالي القرية في توفير ماكينة صرافة ATM، وجّه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالبدء فورا في مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق لتوفير الماكينة، وتلبية احتياجات المواطنين كافة.

وقال الحاج علي لبيب، أحد أهالي سنهوت، إنّ الأهالي فوجئوا بموكب المحافظ يتوقف خارج القرية، وأصرّ على النزول والتجول على قدمه والاستماع لمشكلات المواطنين.

وأضاف أنّ الجولة استمرت لأكثر من ساعتين، تجول خلالها غراب في شارع "داير الناحية"، أكبر شوارع القرية، واستمع لعدد كبير من المواطنين وزار مستشفى القرية.

وأوضح لبيب، أنّ المحافظ استمع منهم إلى المشكلات التي تعاني منها القرية، مثل تشغيل المستشفى الذي بني بالجهود الذاتية، وعمل ماكينات للصراف الآلي بالقرية، واستجاب لهم المحافظ على الفور ووجّه بإنهاء المشكلات وحلها تيسيرًا على المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعدد من أهالي مركز ومدينة منيا القمح.