صور.. طلاب كلية الشرطة يقدمون عرضا مشتركا مع زملائهم بالحربية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدم الطلاب عروضًا قتالية ورياضية تضمنت اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة.

وقدم الطلاب عرض عمليات ومطاردات أمنية، واستعرضوا تدريباتهم للقفز من السيارات والدرجات النارية، وعروض لمجموعات الاستطلاع.

كما قدم الطلاب عرضًا مشتركًا مع القوات المسلحة واشترك في العرض طلاب الكلية الحربية وكلية الشرطة وخريجي كلية الحقوق، كذلك قدم الطلاب من متخصصي الحماية المدنية عرض تفكيك عبوة مشتبه بها.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.