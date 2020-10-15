صور.. السيسي يشهد عروضا قتالية ورياضية في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث شهد العروض الرياضية والقتالية، التي بدأت بعرض الدرجات الهوائية، وتلاها عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، ثم عرض المهارات الخاصة واستعراض المرونة والقوة.

كما شهد الرئيس، عرض النزول بالهرمس والحبال، وعرض الباركور، والقفز من أعلى موانع القطارات الممتدة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.