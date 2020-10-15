محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات الحرف البيئية احتفالا بذكرى أكتوبر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وافتتح معرض منتجات الحرف البيئية لذوى الاحتياجات الخاصة ومعرض بيع كتاب القرية 2020، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات لجميع الحضور والمشاركين.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ولفيف من الأدباء والشعراء وأهالي القرية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم الاستقبال وعروض فرقة التنورة ثم افتتاح معرض منتجات الحرف البيئية والمشغولات اليدوية لذوى الاحتياجات الخاصة ولبعض الجمعيات الأهلية والجمعية النسائية بجامعة أسيوط، ثم افتتاح معرض بيع كتاب القرية 2020 والذي يضم سلسلة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تباع بأسعار رمزية للمواطنين.

وشاهد محافظ أسيوط الفعاليات الثقافية والفنية بعرض فني لفرقة فنون شعبية لطفل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، وعرض لبعض المواهب الشابة من الأطفال ثم بدأت فقرات الملتقى الأدبي بعنوان "في حب مصر" بمشاركة نخبة من كبار الأدباء وعلى رأسهم الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب ببيت ثقافة القوصية والشاعر صبره سالم صبره رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بالبداري، كما تضمن البرنامج عروض أفلام وثائقية توضح انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وعرض لبعض الأغاني الوطنية.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة استمرارية تنظيم معارض كتاب القرية بالقرى والنجوع، مشيدًا بمنتجات الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي شاهدها بالمعرض، موجهًا بتنظيم معرض بقصر ثقافة أسيوط يضم جميع منتجات الجمعيات الأهلية والشباب وقصور الثقافة وتسويق تلك المنتجات بالإضافة الى تفعيل برامج تنمية الحرف التراثية والحفاظ عليها من الاندثار وتدريب الشباب على الحرف اليدوية المختلفة مثل تصنيع الجلود والخزف والحفر على الخشب وتصنيع المعادن استكمالًا للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

وطالب اللواء عصام سعد، بعمل المعارض بجميع قصور الثقافة على مستوى المحافظة وتشجيع الفنانيين والشباب على عرض منتجاتهم وصقل خبراتهم، مشيدًا بالمواهب الشابة وفرقة الكورال لطفل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين معلنًا دعمه الكامل وتبنيه للمواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية المختلفة.