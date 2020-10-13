وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض منتجات "صنايعية مصر"

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الإثنين، معرض منتجات ورش عمل المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار، كما شهدت العرض المسرحى "هيلا.. هيلا " مشروع تخرج ورشة "ابدأ حلمك" وسلمت شهادات التخرج لاعضاء الفريق وذلك بقصر ثقافة أسيوط على هامش زيارتها للمحافظة بالأمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفى مصطفى بكري والكاتب محمد نبيل مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حى غرب وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.

وافتتحت وزيرة الثقافة يرافقها محافظ أسيوط معرض منتجات المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" وتفقدا أقسام المعرض واستمعا إلى شرح للمعروضات الفنية والمنتجات الخشبية والمعدنية والحرف المصرية المصنوعة من الجلود والمعادن، فضلا عن مصنوعات التلى وأعقب ذلك تفقد معرض كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تباع بأسعار رمزية وتضم سلاسل من الكتب الثقافية والقصصية والفنية لكبار الكتاب والأدباء والشباب.

كما شهدت الوزيرة والمحافظ وقيادات وزارة الثقافة العرض المسرحى هاملت لبعض المواهب الشابة بقصر الثقافة ثم شاهدوا العرض المسرحى "هيلا.. هيلا" وهو مشروع تخرج ورشة عمل "ابدأ حلمك" وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون المسرح والذى اعتمد على اختيار 53 شابل وفتاة من قرى ومراكز المحافظة تم تدريبهم على مدار 900 ساعة عمل على فنون الدراما والسيموغرافيا والموسيقى والغناء ليخرج العرض المسرحى إلى النور ثم تم تكريم جميع القائمين على ورش العمل والعرض المسرحى ثم تسليم شهادات التخرج لاعضاء الفريق.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمعروضات التى تميزت بالمهارة والجمال والدقة فى التنفيذ معلنة دعمها الكامل للمبادرة فى مختلف محافظات الجمهورية والتى ستساهم فى تطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار كما وجهت الشكر لجميع المشرفين وفريق العمل القائم على ورشة عمل "ابدأ حلمك" ليخرج العرض المسرحى " هيلا..هيلا" بالجمال والروعة فى الأداء وسط إعجاب الحضور بالعرض.

كما أعلنت الوزيرة عن اعتماد أعضاء المشروع كفرقة نوعية مسرحية وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة وتفعيل وإنجاز خطة التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه وجه محافظ أسيوط شكره وتقديره لوزيرة الثقافة وجميع قيادات الوزارة والقائمين على المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" ومشروع "ابدأ حلمك" لتخرج أعمالهم الفنية بالروعة والجمال، مشيدا بفريق العمل، مؤكدا على حقيقة الدور الاجتماعى للفنون بصفة عامة وللمسرح على وجه الخصوص كأداة لرفع الوعى ونشر قيم التسامح وتعزيز أفكار المواطنة وترسيخ مفاهيم العمل الجماعى، معلنا دعمه الكامل لورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ على بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر مشيدا بدور ثقافة أسيوط فى دعم المواهب الشبابية فى مختلف مجالات الفنون والثقافة مشيدأ بورش مشروع " ابدأ حلمك " والتى يشارك بها الشباب والأطفال ويتم تدريبهم على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم وذلك تحت إشراف العديد من الفنانيين والأدباء ، مثمناً دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.