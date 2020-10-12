 وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض مبادرة "صنايعية مصر"

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض أعمال المشاركين في مبادرة "صنايعية مصر"، التى انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية، من خلال برامج متخصصة، نفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تفقدا معرضا لإصدارات الهيئة.

وأشادت عبدالدايم بمستوى المنتجات المعروضة، مؤكدة أن مبادرة "صنايعية مصر"، نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية.

وأوضحت أن الاستمرار فى دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، الذى يأتى تماشياً مع استراتيجية الدولة، لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية، تساهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

وأوضح عواض أن المبادرة تهدف إلى تعليم صناعة الحرف البيئية واليدوية بجميع محافظات الجمهورية، واليوم نشهد نتاج 13 محافظة من خلال المعرض الأول بقصر ثقافة أسيوط، الذي يضم منتجات فنية لمتدربين من محافظات "الوادى الجديد، الجيزة، بورسعيد، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، أسوان، دمياط".

والتقت وزيرة الثقافة باللواء عصام سعد محافظ أسيوط في مستهل زيارتها للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحثا سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية، وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة.

كما ناقشا العديد من أساليب تحقيق العدالة الثقافية لأبناء قرى ونجوع المحافظة، من خلال افتتاح منافذ دائمة لإصدارات الوزارة، وإقامة فعاليات في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب استثمار المواقع المفتوحة، لإقامة فعاليات فنية وفكرية مكثفة، من خلال المسارح المتنقلة.

وعبرت عن سعادتها بأن تكون شارة البدء للمشروع في الصعيد من محافظ الفيوم، وقت أن كان اللواء عصام سعد محافظا لها، واليوم نجنى ثماره بأسيوط وهو محافظا لها.

وأكد محافظ أسيوط أنه يقدم كل الدعم للأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية، التي تقام في المحافظة، لأن الثقافة هي القاطرة التي تقود حركة التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة في كل المجالات.