وزيرة الثقافة تلتقي محافظ أسيوط لبحث سبل تكثيف الأنشطة

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مستهل زيارتها للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبحثت الوزيرة والمحافظ سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة، كما ناقشا العديد من أساليب تحقيق العدالة الثقافية لأبناء قرى ونجوع المحافظة من خلال افتتاح منافذ دائمة لإصدارات الوزارة وإقامة فعاليات في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب استثمار المواقع المفتوحة لإقامة فعاليات فنية وفكرية مكثفة من خلال المسارح المتنقلة.

وعبرت إيناس عبد الدايم عن سعادتها بأن تكون شارة البدء للمشروع في الصعيد من محافظ الفيوم، وقت أن كان اللواء عصام سعد محافظا لها، واليوم نجنى ثماره بأسيوط وهو محافظ لها.

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أنه يقدم كل الدعم للأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التي تقام في المحافظة لأن الثقافة هي القاطرة التي تقود حركة التنمية الشاملة في مصر مشيرا إلى أن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة في كافة المجالات.

"الثقافة" تواصل تنفيذ فعاليات

وقالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض تواصل تنفيذ برنامج أهل مصر الهادف إلى تحقيق العدالة الثقافية والعمل على دمج أبناء المناطق والمحافظات الحدودية مع أبناء القاهرة والدلتا، وتابعت أن الفعاليات المتنوعة تشمل تنظيم العديد الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية والمتاحف والمشروعات القومية كان أخرها زيارة المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا الذي يحمل عنوان مختارات من الفن الاوروبي.

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن مشروع أهل مصر نُفذ حتى الآن ثلاثة ملتقيات للدمج الثقافي لـ"الأطفال، الشباب والمرأة" تضمن 9 أسابيع للدمج الثقافي للأطفال في المرحلة العمرية من 12 حتى 15عاما تم خلالها تنظيم 80 جولة للمعالم الأثرية و312 ورشة فنية و20 عرضا فنيا استفاد منه 739 طفلا وطفلة، وتابع انه بالنسبة لملتقيات الشباب تم تنفيذها في حي الأسمرات وأسوان ومطروح وشارك فيها أبناء محافظات جنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وأسوان النوبة والوادي الجديد واستفاد منها 180 شابا وفتاة.

وأوضح "عواض"، أن ملتقيات المرأة التي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب وتنمية مهارات أبناء المناطق الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية تم تنفيذ 6 ملتقيات بمحافظات البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسوان، أسيوط والوادي الجديد باجمالى 29 فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها 312 سيدة.