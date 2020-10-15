سمير غانم يتعافى من أزمته الصحية ويعود للمسرح نهاية الشهر الجاري

يستعد الفنان سمير غانم، لاستئناف تقديم مسرحية "الزهر لما يلعب"، للمخرج طارق الإبياري، نهاية الشهر الجاري، على مسرح مصر الجديدة.

وتعافى سمير غانم، من أزمته الصحية الذي تعرّض لها مؤخرًا، إذ دخل أحد المستشفيات الخاصة قبل شهر تقريبًا، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

ويشارك في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" الفنانة شيرين، إيمان السيد، إيمي طلعت زكريا، طارق الإبياري ورضا حامد، حيث تعتبر المسرحية التجربة الإخراجية الأولى للفنان طارق الإبياري، ومن تأليف الكاتب المسرحي الكبير أحمد الإبياري في تعاونه المسرحي السابع مع الفنان سمير غانم.

وأعرب الفنان سمير غانم، في وقت سابق، عن انزعاجه الشديد من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تُسبب إزعاجا لمعجبيه ومحبيه، موضحا أنه بصحة جيدة "حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا.. وأنا لو رحت أخلع ضرسى، وواحد شافنى يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته".

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الحمد الله سني مش صغير، بس ربنا مدينى قوة"، موضحًا أن أكبر ثروة لدى أى فنان هو حب الناس له، وأنه حريص بشدة عليهم.

وأوضح أنه لا يحبذ الرد على الشائعات، التي تقول أنه مريض بشدة، وعلى وشك الموت، "أنا مبردش وزوجتى دلال عبدالعزيز، هى اللى اتهرت مكالمات عندما تنشر هذه الأخبار.. لكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب".

كان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طمأن جمهور الفنان الكبير سمير غانم على الحالة الصحية له.

وقال الفنان أشرف زكي لـ"الوطن" إن الفنان سمير غانم بصحة جيدة وبخير حال.