سمير غانم يعود للمسرح منتصف أكتوبر المقبل.. ويوجه رسالة لـ"الإخوان"

كشف الفنان سمير غانم، أنه سيعود للعمل في مسرحيته "الزهر لما يلعب" بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنه سيشارك فى مسلسل جديد مع ابنته دينا، وتابع: "والمسرحية هتكون فيها سفر لإحدى الدول العربية".

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على أعماله الفنية وعطلت عرضها، وتابع ضاحكاً: "لما دخلت كورونا شقلبت الدنيا كلها.. وكلت الزهر".

وتعليقاً على الدعوات التخريبية التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية قال الفنان سمير غانم: "قنوات الإخوان قنوات للتسلية لا يمكن أخذهم على محمل الجد يجب عليهم التحرك لخدمة البلد فهم مصريون بدلا من العمل على هدم البلد، ربنا يهديهم.. وكورونا موجودة مبتخليش حد".

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري طمأن الفنان سمير غانم الجمهور عن حالته الصحية، قائلا: "أنا نفسي في سني ده ألعب كورة تاني مع الأهلي، وأقعد على كرسي قدام الجون، واللي عاوز يدخل جون يدخله مفيش مشكلة".

واسترجع "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة قناة "المحور"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، ذكرياته مع فيلم "يا رب ولد"، قائلا: إن البعض يرغب في استكمال الجزء الثاني من الفيلم، معبرا عن سعادته بمحادثة الكابتن إكرامي ضيف البرنامج.