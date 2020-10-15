رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي يشهد مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب كلية الشرطة

كتب:

نرمين عفيفي
11:13 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
طلاب أكاديمية الشرطة

طلاب أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب كلية الشرطة، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

عاجل.. السيسي يصل لحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر وأهالي خريجي كلية الشرطة

صور.. السيسي يشهد عروضا قتالية ورياضية في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة

صور.. طلاب كلية الشرطة يقدمون عرضا مشتركا مع زملائهم بالحربية

//For Inner Page