ضبط عاطل ونجله أثناء التنقيب عن الآثار في قليوب

تمكنت مباحث مركز قليوب من ضبط عامل ونجله أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزلهما بدائرة مركز قليوب، وتم التحفظ على أدوات الحفر والمنزل وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بقيام عامل ونجله بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بدائرة مركز قليوب.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالي 8 متر وقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهي عبارة عن موتور رفع مياه - 2 فأس - 2 كوريك - 4 غلق - 2 بكرة - أزمه - حبل – سلم.

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات التي تم ضبطها بحوزتهم داخل المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية طنان بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من عمليات النجدة من المدعو "رفعت ع ا" 38 سنة، حداد بتضرره من أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار داخل منزله، والمجاور له بقرية طنان.

وبالفحص تبين قيام مالك المنزل ومعه 5 آخرين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف منزل الأول.

وتبين وجود حفره بعمق 20 مترا وقطر 1.5 متر تقريبًا، وجرى ضبط أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس - غلق - حبل) والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وبسؤال باقى المتهمين أقروا بذات المضمون.

تم التحفظ على المنزل محل الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.