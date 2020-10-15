تعليم الأقصر تشارك في مبادرة الرئاسة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلن عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء في فعاليات قافلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالإدارات المختلفة، للفحص والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتوعية بمخاطر الاكتشاف المتأخر لها، وأهمية الكشف المبكر للحماية من المضاعفات المحتملة والخطيرة.

وأضاف مدير التعليم بالأقصر، إلى أنه يتم التعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لوصول القافلة وفعاليات المبادرة بمقرات المديرية وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث أعلنت المديرية مؤخرًا عن انتشار فرق التوعية بجميع أنحاء ونجوع المحافظة للتعريف بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمراض المزمنة والتوعية بمخاطر الاكتشاف المتاخر لها، وأهمية الكشف المبكر للحماية من المضاعفات المحتملة والخطيرة، وانتشار جميع الفرق الثابتة والمتحركة بمختلف أرجاء المحافظة بالميادين والهيئات العامة، بالإضافة لمعظم القرى والنجوع، لسهولة وصول المبادرة لجميع المواطنين.

ومن جانبه، تقدم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بالشكر لفريق العمل لمواصلة مهمتهم بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، وفريق عمل الكرنك الجديد حتى أثناء انقطاع التيار، وفريق عمل إدارة أرمنت الذى أصر على التوجه لمنزل سيدة مُسنه، ولجميع الفرق الصحية المكلفة للعمل في جميع أرجاء محافظة الأقصر.

وتوجهت صحة الأقصر بالشكر والتقدير لفرق عمل الرائدات الريفيات على ما يبذولنه من مجهود للتعريف والتوعية بالحملة حتى بالزيارات المنزلية.

وفي الإطار ذاته بلغ عدد المواطنين الذى تم الكشف عليهم من خلال المبادرة بمحافظة الأقصر حتى الآن ما يقرب من 45 ألف مواطن.

وواصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وبإشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة.

تأتي المبادرة ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرًا مما يسهل العلاج والشفاء.

وأكدت المديرية، أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، وتتمثل خدمات المبادرة في توعية المواطن والكشف المبكر عن مرضي السكري وضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وصرف العلاج بشكل دوري.