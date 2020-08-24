"تعليم الأقصر": التحقيق في تظلم طالب اكتشف خطا غير خطه بكراسة الإجابة

كشف عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن أنه تم الانتهاء تماماً من تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي التظلمات المقدمة 1071 تظلما من طلبة المحافظة.

وأشار "عمران" إلى أنه يجري تحديد المواعيد وفقاً للجدول الذي حدده كنترول أسيوط التابع له مديرية الأقصر التعليمية، موضحاً أنه يجرى التحقيق فى شكوى من أحد الطلاب من نتائج الثانوية العامة وتظلمه فى 6 مواد، وأن الإجابات ليست بخط يده، حيث تم التواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، وتم عمل محضر للجنة التظلمات، وجار انتظار نتائج التحقيق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه تم التحرك في إطار حل مشكلة الطالب إسلام محمد ضيف الله إبراهيم الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية، فقام ببحث شكوى الطالب حيث تبين أنه رسب فى ثلاث مواد فى الثانوية العامة شعبة رياضيات، وقد قدم تظلما فى ست مواد للجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة قطاع أسيوط، وذلك فى المواد التالية: (عربى – إنجليزى – فيزياء - كيمياء – رياضة بحتة - رياضة تطبيقية)، وأفاد الطالب بأنه عند الإطلاع على الأوراق الداخلية بكراسات الإجابة ليست بخط يده ولا تخصه.

وأكد "عمران" أنه تواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، والذى أفاد بأنه قد تم عمل محضر بلجنة التظلمات بالواقعة، وأرسل للوزارة للتحقيق وفى انتظار نتائج التحقيق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالاهتمام بمشكلة الطالب ومتابعتها وإبلاغه بالمستجدات أولاً بأول.