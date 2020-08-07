رئيس التحرير

محمود مسلم

"تعليم الأقصر" تكرم 31 طالبا من أوائل الثانوية العامة

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
04:24 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه يجري العمل على تكريم كل أوائل الثانوية العامة بالمحافظة للعام الحالي 2020، وذلك لتفوقهم الكبير في ماراثون الثانوية العامة. 

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، جميع المتفوقين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 31 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، بعدما قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

 

اقرأ المزيد:

محافظ الأقصر يزور إيطاليا لتوقيع توأمة مع "فيتربو"

محافظ الأقصر يناقش ملف تصالح المواطنين مع الدولة في مخالفات البناء

عودة مستشفى الأقصر العام لاستقبال كل المرضى من جديد

"فنون الأقصر" تستعد لامتحانات قدرات الثانوية العامة