"تعليم الأقصر" تكرم 31 طالبا من أوائل الثانوية العامة

قال عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه يجري العمل على تكريم كل أوائل الثانوية العامة بالمحافظة للعام الحالي 2020، وذلك لتفوقهم الكبير في ماراثون الثانوية العامة.

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، جميع المتفوقين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 31 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، بعدما قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.