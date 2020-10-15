توفير استشارات طبية بالمجان عبر "واتس آب" في الأقصر

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أنه تقرر إنشاء خدمة مجانية مقدمة لجميع أهالى محافظة الأقصر، وهى الاستشارة الطبية على "واتس آب"، من خلال إدارة الإعلام والتثقيف الصحي .

وأكد عمر، أنه من المقرر أن يكون الرد خلال 24 من خلال رؤساء الأقسام (الباطنة والجراحة والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية)، حيث قال عبد الرحيم أبو الحجاج مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحى إن إدارة المستشفى تسعى لتقديم أفضل خدمة صحية وتقديم وعي صحي شامل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، لتسهيل أعباء المريض الأقصري وسرعة الاستجابة، حيث تم تخصيص رقم واتس آب التالى للمبادرة (01112345030).

وكان كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنشاء إدارة الإعلام والتثقيف الصحي داخل المستشفى، حيث بدأت إدارة التثقيف الصحي في تقديم محاضرة بعنوان طرق الوقاية من فيروس كورونا لمرضى الغسيل الكلوي، لتوعيتهم ودعمهم وحمايتهم من العدوى من الفيروس، وقال الدكتور خلف عمر، إن إدارة التثقيف الصحى داخل المستشفى سوف تقدم طرق الوقاية من جميع الأمراض وليس فيروس كورونا فقط، وأنه جار إعداد دورات مكثفة للتثقيف الصحى من أجل مرافقين المرضى وزوار العيادات الخارجية، مؤكدًا على أن المستشفى تعمل دائمًا من أجل تقديم أفضل خدمة صحية لأهل الأقصر.

فيما كشف عبد الرحيم أبو الحجاج، مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى، عن أنه سوف يكون هناك أيضًا فيديوهات تقدم طرق الوقاية من الأمراض على السوشيال ميديا وشبكات التواصل الإعلامى عن طريق صفحة مستشفى الأقصر العام على الفيسبوك، لكي يكون هناك وعي كامل عند الشعب من طرق الوقاية من الأمراض في وقت مبكر جدًا خاصة حال الإصابة.