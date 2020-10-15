أبرزهم الفخراني ومسلم والكردوسي.. المعينون بـ"الشيوخ" يخضعون للكشف الطبي

تنشر "الوطن" أسماء 98 من المعينين بمجلس الشيوخ، والذين يخضعون للكشف الطبي، تمهيداً لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس التي تعقد الأحد المقبل، وجاءت الأسماء كالتالي:

· محمود مسلم

· محمود الكردوسي

· سامح عاشور

· محمد شبانة

· طارق سعدة

· محمود الشيخ

· خالد عبد اللطيف

· أكمل خطاب

· محمد مجدى فريد محمد

· علاء الدين مصطفى حسن

· أحمد محمد السعيد قناوى

· عمرو نبيل محمد عبد الرحمن

· محمد لطفى طه السباعي

· هاني حنا جبران نعمة الله

· إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح

· عياد راغب خليل بسطا

· كامل ميشيل كامل عبد المسيح

· جميل حليم حبيب ميخائيل

· يحىي الفخرانى

· عماد الدين حسين

· مصطفى شردي

· إبراهيم أبوكيلة

· فرج حافظ محمد الدري

· حافظ فؤاد حافظ أبوشوشة

· يحىي شوقي محمد

· احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز.

· خالد مصطفى أحمد سيد

· محمد احمد عبد السلام جنفى

· رمضان سليمان موسى

· محمد محمد ذكي

· أحمد عبد المنعم عماد الجندى

· السعد عبد الحميد عبد العظيم

· محمد ماهر مصطفى

· شريف فرج خضري محمد الجابري

· أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع

· إبراهيم حسن حجازى

· محمود محمد صلاح سعد

· محمود أشرف إبراهيم أبوالنصر

· عبدالله أمين محمود عصر

· محمد عمر مصطفى عبدالرازق عبدالغنى

· .يوسف السيد يوسف عامر

· .رياض إسماعيل مصطفى رياض

· أحمد عبدالله زايد

· عبد المنعم السعيد

· محمد شوقي عبدالعال

· محب محمود كامل الرافعي

· محمد صلاح الدين محمد البدري

· مصطفى محمد عبدالغنى

· سهير أديب مجلع غطاس

· حياة محمد عبدالرازق

· حنان عبدالمنعم أبوالعزم

· كوثر محمود محمود

· هيام فاروق فؤاد بنيامين

· نهى أحمد فتحى أحمد

· نهى أشرف محمد الشريف

· راجية سعد عبد الحميد

· عائشة عبد الغني محمد هاشم

· خضرة سالم عبدالحميد سالم

· سميرة محمد عبد العزيز

· نهال مجدى أحمد فهمي المغربل

· نجوى أحمد الشافعي عمران

· .نادية مبروك عبد العزيز عمارة

· سماء سليمان السيد احمد

· هدى جمال عبد الناصر

· سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

· كاميليا صبحي عبد النور محمد

· رشا وسيم عبد الرحمن قلج

· راندا محمد أحمد مصطفى

· أسامة أحمد أحمد الجندى

· أسامة كامل منتصر

· مصطفى كامل محمد السيد

· طارق فاروق محمود نصير

· هارون عبد الحميد هارون

· محمد مجد الدين محمد

· عمرو حسين محمد حجاب

· أحمد صلاح الدين أبو الخير

· أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن

· عبد المنعم عبد الحميد السيد امام

· محمد جاد محمد جاد

· أحمد على البدرى على

· فاروق حافظ عبد الحليم

· خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل

· جمال عبد الحليم عبد الوهاب

· أبو الفتوح محمد على عبد السميع

· جلال محمود فهمى الهريدي

· حاتم حشمت فرج الدسوقي

· حازم محمد سليمان محمد عمر

· عمر المختار حسين صميدة

· محمد نبيل سليمان دعبس

· السيد عبد العال مصطفى

· تيسير محمد رزق مطر

· عبد الحكيم أحمد عصمت

· سليمان سلمان موسى الزملوط

· محمود سمير عبد الجليل تركى

· عبد العزيز محمد النحاس

· بهاء الدين بدر عبد الرحيم أبو شقة

· خالد محمد عبد المنعم قنديل

· هاني صلاح محمد سري الدين

الأحد المقبل انطلاق قطار مجلس الشيوخ

وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول يوم الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائة المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضواً.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد مجلس الشيوخ لائحة خاصة به.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه نائبان من أصغر الأعضاء سنا.وتقوم الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام إعداد كافة القرارات المتعلقة بانعقاد مجلس الشيوخ وذلك لتلاوتها فى الجلسة الافتتاحية.وتشمل قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وقرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات المجلس عن الجولة الأولى، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات المجلس عن جولة الإعادة.

كما ستشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 100عضوا، ويقوم كل نائب بأداء اليمين الدستورية وذلك وفقا لنص المادة 104من الدستور كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

كما تشهد الجلسة الإجرائية انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، بحسب المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ التي تنص على "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا".