تعليم الفيوم: تفعيل مسابقة أجمل مدرسة وتوزيع الكتب الدراسية

عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور مديري عموم المديرية والعلاقات العامة، بمكتب وكيل الوزارة بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وسُبل استعدادات المدارس المختلفة للتصدي لفيروس "كوفيد 19" المستجد.

وأكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس ودورات المياه، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال طابور الصباح وأثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية، والمتابعة المستمرة للطلاب خلال الفسحة المدرسية من خلال الإشراف التام للمعلمين على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار قياس درجات الحرارة للطلاب أثناء اليوم الدراسي وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة في حالة حدوث أي شكوى صحية من أي تلميذ بالمدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة الميدانية للمدارس من مديري الإدارات التعليمية بشكل يومي، وتهنئة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021م، موجهًا بالانتهاء من توزيع الكتب الدراسية فورًا لجميع الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل المجموعات الدراسية بالمدارس.

ولفت عبدالله، إلى ضرورة توفير خط "نت" في إدارة شئون الطلبة بكل إدارة تعليمية، والانتهاء من عملية الميكنة، وربط شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بشئون الطلبة بالمديرية، وحصر عدد العمال والإداريين بكل إدارة تعليمية وموافاة تنسيق الإداريين بالمديرية بالإحصائيات والعجز والزيادة بالمدارس والإدارات التعليمية.

وأشار، إلى ضرورة تفعيل مسابقة أجمل مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف المراحل، وإعداد تقرير يومي بكل إدارة تعليمية عن الحالة الصحية بالمدارس.

وأكد "وكيل تعليم الفيوم" على ضرورة موافاة المديرية بتقرير عن اللجنة المشكلة من التعليم الفني، وتقارير أخرى لحصر وتصنيف الرواكد الخشبية بالمدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية.