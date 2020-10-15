جامعة أسيوط تستعد لاستقبال 83 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على جاهزية الجامعة لاستقبال نحو 83 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة سواء من الطلاب الجدد أو القدامى، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت إنهاء كافة التجهيزات التي من شأنها إطلاق العام الجامعي الجديد 2020/2021 على نحو قوى ومنظم.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن هذا العام تضمن استعدادًا خاصًا واستثنائيًا لتيسير تطبيق نظام التعليم الهجين على الطلاب والأساتذة وهو النظام الذى من المقرر تطبيقه هذا العام بمختلف الجامعات المصرية والذى يدمج بين التعليم الحضوري بالكليات والحضور الإلكتروني للطلاب عبر المنصات التعليمية المختصة، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمنع التكدس في المؤسسات التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب مع مراعاة مراجعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، والتي تتضمن التزام الأفراد بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات الأيدي ومتابعة أعمال تطهير القاعات الدراسية والأسطح.

من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم مراجعة استعدادات كليات الجامعة لبدء العم الدراسي الجديد، والتأكد من إعلان الجداول الدراسية والتي تتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين، وتقسيم الفرق الدراسية عالية الكثافة إلى مجموعات صغيرة، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل الكليات والتواصل مع الطلاب والإجابة على استفساراتهم، مع وضع خطة احترازية لمواجهة أي طوارئ أو اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب سواء في الكليات أو في المدن الجامعية وتكثيف تواجد الأطقم الطبية داخل كليات الجامعة، مع عقد الندوات وورش العمل الهادفة إلى زيادة الوعى الصحي لدى الطلاب، وكذلك توزيع المطبوعات الإرشادية الهادفة إلى ذلك.