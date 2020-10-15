بالإجراءات الاحترازية.. جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لبدء الدراسة

أعلنت جامعة أسيوط استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد، بتركيزها على الأنشطة الهادفة إلى زيادة الوعى الصحي وتعزيز قيم الانتماء الوطني مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

عقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، لوضع خريطة الأنشطة خلال العام الجامعى 2020/2021، بحضور الدكتور عاطف القرن المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وأعضاء اللجنة الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، وعدد من وكلاء كليات الجامعة إلى جانب أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقيادات العمل الإداري بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور شحاتة غريب خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد والتي تتضمن ارتداء الكمامات ومنع التكدس والحفاظ على المسافات البينية، مشيرًا إلى استمرار عقد الأنشطة الطلابية المميزة للطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن يكون للأنشطة المتعلقة بزيادة الوعي الصحي عند الطلاب وبأهم السلوكيات الصحيحة التي تجنبهم الإصابة بمختلف الأمراض والفيروسات المعدية، مع توجيه اهتمام خاص بعقد لقاءات دورية لتعزيز قيم الانتماء الوطني والتثقيف السياسى وفتح مدارك الطلاب وتوعويتهم بأهم المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، وما تشهده من مشروعات قومية عملاقة.

ومن جانبه أكد طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام شديد بالأنشطة الطلابية وتوفير ما يلزمها من سبل للدعم والرعاية، بما يضمن تطوير مجالاتها وتوسيع زيادة المشاركين في مختلف أنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتنمية مواهب الطلاب وثقل شخصياتهم وفتح مداركهم الفكرية.