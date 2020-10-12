الجدول الزمني لتسكين الطلاب بمدن جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قطاع المدن الجامعية، وتسخير كافة إمكانيتها، من أجل تسهيل عملية تسكين الطلاب القدامى والجدد، وتوفير بيئة صحية وجيدة لأبنائها الطلاب، تزامناً مع قرب بداية العام الجامعي الجديد.

وقال رئيس الجامعة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وتتضمن تعقيم وتطهير المباني، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة، بما يحافظ على سلامة كافة الطلاب المغتربين بمختلف الكليات.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجدول الزمني لتسكين الطلبة والطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية، حيث تتم إجراءات تسكين طلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والصيدلة، يوم الخميس 15 أكتوبر.

أما كليات العلوم والهندسة وحاسبات ومعلومات وفنون الجميلة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، فيتم تسكينهم بالمدينة الجامعية يوم الجمعة 16 أكتوبر، وطلاب كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والتربية الطفولة المبكرة، يومي السبت والأحد 17 و18 أكتوبر، وكليات الخدمة الاجتماعية والآداب، يوم الاثنين 19 أكتوبر، وكليات التجارة والحقوق والزراعة، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

ويتم تقديم طلبات التخلفات يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أكتوبر، على أن تتم إجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمباني المعلقة، كل حسب المبنى المحدد له والمعلن مسبقاَ على موقع "الزهراء"، وعلى الصفحة الرسمية للمدن الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يتعين على الطلاب الجدد ضرورة التوجه إلى إدارة الإقامة بالمدن الجامعية، قبل موعد تسكينهم بـ24 ساعة، وفق الجدول الزمني المعلن، وذلك لتحديد المبنى المخصص لهم.

ونوه نائب رئيس الجامعة على الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية سداد الرسوم التي تقرها إدارة المدينة الجامعية سنوياً، واستكمال التسكين خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان، وإلا سقط حقه في الإقامة بالمدينة الجامعية.