اليوم.. صندوق تحيا مصر يستأنف مبادرة "نور حياة" لمكافحة ضعف الإبصار

استأنفت قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار عملها اليوم، بعد توقفها تطبيقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وأكد صندوق "تحيا مصر" في بيان، أن القوافل ستبدأ عملها بدءا من اليوم في محافظات الشرقية، وبني سويف، والمنوفية، على أن يتم استئناف العمل بمحافظات السويس، والمنيا، والإسماعيلية، والقليوبية خلال الأسابيع المقبلة.

القافلة الطبية الواحدة تستقبل 250 مواطنا

ومن جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، إن القافلة الواحدة ستستقبل 250 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على التباعد الإجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.

وأضاف عبدالفتاح، أن القوافل ستجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألفا و873 مواطنا بالغا، وتم إجراء 13 ألفا و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج لـ77 ألفا و151 مريضا.

كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألفا و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفا و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار، وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة، ومؤسسة راعي مصر، ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة، وسيتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الإبتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20 % بين التلاميذ.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة "نور حياة" رقم 037037- مبادرة نور حياة، وبلغ عدد المحافظات التي شهدت تنفيذ مبادرة نور حياة منذ إطلاقها في فبراير العام الماضي، 19 محافظة وهي السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.