متحدث صندوق تحيا مصر: وفرنا المواد الغذائية لـ660 ألف أسرة بالقرى

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الدور المنوط بالصندوق منذ تأسيسه هو إيجاد آليات تدعم الدولة في كل الظروف على مستوى المساعدة في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانب الدولة في الكوارث والأزمات.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الصندوق يعمل على 6 محاور، منها مواجهة الكوارث والأزمات وتخفيف الأضرار التي تتعرض لها الأسر الأولى بالرعاية، حيث بدأت هذه الجهود في سيول عام 2016، بعدما تضرر عدد كبير من المزارعين في غرب الدلتا، وبالتالي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندتهم لتخفيف هذه التداعيات ووضع حلول تمنع عدم تكرار هذه المشكلة.

توفير مليار جنيه لرفع كفاءة الصرف والري الزراعي

وتابع: "وفرنا مليار جنيه لدعم مشروع الدولة لرفع كفاءة الصرف والري الزراعي وتوفير 4 محطات جديدة لرفع المياه وتطوير مرسى الصيادين بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، ومنذ هذا الوقت لم تتكرر المشكلة بالرغم من تعرضها لسيول مشابهة في بداية العام الجاري، ورصدنا 100 مليون جنيه لرفع كفاءة القرى المتضررة من هذا العام".

وأشار مختار إلي أن الصندوق تحمل الأعباء على مندوبي جمع المخلفات الزراعية بعد تعثرهم عن سداد القروض الممنوحة للحصول على معدات وهو ما أدى إلى حل مشكلة السحابة السوداء.

وأكمل أن الصندوق نسق بشكل جيد مع كل أجهزة الدولة في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وشارك بشكل قوي في توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة لتخفيف الأعباء عليهم، بالإضافة إلي مساعدة المستشفيات بالعزل والحميات بتوفير عدد من المستلزمات بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للأدوية.

وأكد مختار أن دور الصندوق يتطور بفضل تراكم الخبرات لدى فريق العمل نتيجة المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية أو التشارك مع أجهزة الدولة لكي يكون له دور محوري في تنفيذ المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية.

وزاد: "وفرنا المواد الغذائية لما يقرب من 660 ألف أسرة على مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكل مؤسسات المجتمع المدني والاعتماد على التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يخص حصر 1000 قرية هي الأشد فقرا على مستوى الجمهورية".