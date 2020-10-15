وزارة الهجرة: استقطاب العقول النيرة من خبراء وعلماء مصر بالخارج

قررت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العمل علي ربط الطيور المهاجرة بوطنهم من خلال استقطاب العقول النيرة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".

وعقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الثالثة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" بمشاركة 23 عالمًا من علماء مصر في الخارج من أصحاب الإنجازات والخبرات في مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية، واستمر لمدة يومان، تضمن 10 جلسات شارك فيها العلماء و5 وزراء.

وجاء المؤتمر نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة، حيث استهدف المؤتمر مناقشة أفضل استفادة من مواردنا المائية وقضايا الأمن المائي والزراعة والبيئة.

فعلى مدار يومين، عقدت 10 جلسات نقاشية، أفرزت 24 توصية في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستشعار عن بعد، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

- استخدام الطاقة الشمسية كمحدد للسحب من الخزانات الجوفية بالصحراء، فيما يتعلق بأي مشروعات مستقبلية تعتمد على المياه الجوفية.

- تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة فى الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل زراعات عالية القيمة الاقتصادية، أسماك، زراعات عالية الملوحة، زراعة محاصيل بالمياه العادمة.

- اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وجاءت التوصيات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي كالتالي:

- عمل خريطة محصولية لجمهورية مصر العربية بما يتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة وتصنيف التربة وظروف توافر المياه التي تحددها وزارة الموارد المائية والري.

- الحد من الزراعات عالية الاستهلاك للمياه.

- التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتجميع الحيازات الصغيرة لزراعة محصول واحد ذي إنتاجية عالية واستهلاك أقل للمياه .