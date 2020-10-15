قنا تستعد لـ"النواب" بتجهيز 339 مركزا انتخابيا و670 لجنة فرعية

عقد اللواء أشرف الداودي اجتماعًا موسعًا، اليوم، لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقرر لها يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

وأوضح "الدوادي"، أنه تم تكليف رؤساء المدن ومسؤولي التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز 339 مركزًا انتخابيًا و670 لجنة فرعية، مشددًا على ضرورة المرور على جميع المقرات للتأكد من استيفائها لكافة التجهيزات اللازمة، من حيث مستوى النظافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير مصدر طاقة بديل، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة استراحات ومظلات لكبار السن، حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وكذا الالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

كما وجه المسؤولين بالتأكد من تجهيز أماكن إقامة المشرفين على العملية الانتخابية من القضاة والمراقبين وقوات التأمين، وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.

وقل "الداودي" اإن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية، والتأكد من إجرائها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، وأن المحافظة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة ويسر.

وطالب المحافظ الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لتظهر قنا فى هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار إلى انه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات، وتلقي الشكاوى، والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.