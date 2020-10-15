40 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد لدائرة الخانكة في انتخابات النواب

يغلب على الصراع الانتخابي في دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية والتي تضم "الخصوص والعبور" المخصص لها 3 مقاعد في مجلس النواب، العصبيات والقبلية والتي كان لها الغلبة في ترجيح كفة الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ويتنافس في دائرة الخانكة 40 مرشحا على 3 مقاعد، بينهم نائبين حاليين في مجلس النواب، و5 مرشحين حزبيين عن مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والمصريين الاحرار، والباقي مستقلين.

وتشهد المنافسة في الدائرة وجود سديتين مستقلتين وهما سوزان سيد حسن موجه لغة عربية بإدارة الخانكة، والمحامية إيمان عبد العزيز والتي سبق وان خاضت اىنتخابات 2015.

وجاءت أسماء الـ40 مرشحا عن دائرة الخانكة وفق كشوف المترشحين النهائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:

1- كمال الدين شافعى عبدالحميد أبودنيا- قلم مستقبل وطن

2- محمد الطوخى عبده مصطفى- صاروخ الشعب الجمهورى

3- محمد عبدالواحد حسن مدينه- نخلة الوفد الجديد

4- إسكندر سمير إسكندر سعيد- أسد مستقل

5- رمضان محمود محمد الزينى- كف مستقل

6- أحمد جمعة محمود على سعد- صقر مستقل

7- هشام نبيل أمين فودة- فيل مستقل

8- تامر حفنى السيد منسى- مدفع مستقل

9- أحمد محمد إبراهيم على- تمساح مستقل

10- حميدو رشدى ياسين عبدالمجيد- ساعة يد مستقل

11- محمد شحته فوزى مختار أبوتريكة- غزال مستقل

12- محمد قاسم شعبان عوض الله- مشط مستقل

13- محمد محمد توحيد محمد كمال بكير- ديك مستقل

14- عمرو محمد العزب أبو العلا- ريشة مستقل

15- حاتم محمد عبدالعزيز محمد الشامى- سماعة طبيب مستقل

16- وائل محمد عبده محمد- بندقية صيد مستقل

17- رمضان سيد حسين محمد على- خاتم مستقل

18- أحمد ربيع على محمد خليل- سفينة مستقل

19- محمود رأفت محمود إمام- نبات الصبار مستقل

20- عماد لديد سدهم القس حنا- بايب مستقل

21- فرحان رمضان السيد سيد أحمد هزاع- شرشرة مستقل

22- أشرف إبراهيم مصطفى محمد محمود- تاج حماة الوطن

23- إبراهيم حسانين إبراهيم عرفه- السد العالى مستقل

24- محمد محمود صابر محمود الجمل- سهم مستقل

25- وليد محمد أحمد عيسى- طائرة هليكوبتر مستقل

26- محمد حسن رضوان أحمد- هدهد مستقل

27- هيثم حلمى محمد سلطان- عنقود عنب مستقل

28- أحمد جمال الدين رمضان القدسى- سنارة مستقل

29- جمال عبد المنعم عبد السلام السيد- أوتوبيس مستقل

30 - أحمد سميح محمد إبراهيم أبوالخير- عقرب مستقل

31 - شاكر أحمد حنفى أبوسالم- طائرة ورقية مستقل

32 - رضوان عبدالرحمن محمد الزياتى- راديو مستقل

33 - سوزان سيد حسين محمد- لؤلؤة مستقل

34 - أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد غالى- مثلث مستقل

35 - محمود محمد أحمد محمود- ولاعة مستقل

36 - شعبان مسعد شعبان إبراهيم- كشاف إضاءة مستقل

37 -أحمد نبوى أحمد كبريت- سكينة مستقل

38 - محمد عبدالمقصود شحات أحمد حرز الله- تليفزيون مستقل

39 – إيمان عبدالعزيز محمد أحمد- شطرنج مستقل

40 - ياسر نصر إبراهيم العزب بركات- جرار زراعى حماة الوطن