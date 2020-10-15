اتحاد الكرة يهدد الأهلي والزمالك بعدم قيد الصفقات الجديدة بسبب الديون

كشف مصدر داخل اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن اللجة لن تسمح بقيد أي صفقة جديدة لأي نادٍ، وفي مقدمتها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا بعد سداد المديونيات المتأخرة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن سبورت" أن فتح باب القيد يلزم الأندية بسداد كل المستحقات المتأخرة، حتى يتم السماح لهم بقيد اللاعبين في الفترة الأولى، التي بدأت السبت الماضي، ويكون يوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر آخر موعد لتسجيل القائمة الأولى.

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