محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتمريض ويتابع استعدادات المدارس

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنهطاي، مركز زفتى، على مساحة ٢٦٠٠ متر مربع، مكونة من ثلاثة طوابق بقوة عشرة فصول وتكلفة ١٠ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير مديرية الصحة بالغربية، لمراحل إنشاء المدرسة التي ستؤهل ١٤٠ طالبًا وطالبه ليتم الاستعانة بهم في المنظومة الصحية عقب استكمال دراستهم.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وصالات ممارسة الأنشطة والمكتبة مؤكداً ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما افتتح المحافظ العمارة السكنية والمطلة على كورنيش النيل بزفتي والمقامة على مساحة430 متر مربع وتتكون من 16 وحدة سكنية و 6 محلات ومخزن بالدور الأرضي ، والتي سيتم بيعها بالمزاد العلني من أجل تعظيم إيرادات المحافظة.

وانتقل المحافظ لزيارة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتي، للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ، وعرض "ناصر حسن" مدير مديرية التربية والتعليم آخر الاستعدادات التي قامت بها المديرية من حيث توفير أدوات التطهير والتعقيم، وطلاء الجدران وتزيينها بلوح فنية من إبداع الطلاب، وشاهد المحافظ عرضاً تقديميًا عن مبادرة "مدرستي تسع نشاطي" التي تهدف إلى الاستفادة من كل المساحات المتواجدة بالمدارس لممارسة الأنشطة والمنفذة في ١٠٧ مدرسة.

واختتم الجولة بتفقد مدرسة مصعب بن عمير للصم والبكم بالسنطة، حيث تابع المحافظ آخر استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب مطلع الأسبوع القادم.